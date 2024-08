Il calciomercato non è finito! Occhio agli svincolati: i migliori 10, ci pensano anche le big

CalcioWeb

Alla mezzanotte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto il calciomercato estivo italiano si è concluso per quanto riguarda le operazioni in entrata che prevedono il pagamento di cartellino. Le squadre italiane possono ancora cedere i calciatori all’estero nei mercati aperti e incassare ma non sostituire. O meglio… possono farlo pescando dal calciomercato che riguarda gli svincolati.

Come ogni anno, terminato il calciomercato canonico, le squadre guardano ai calciatori rimasti senza contratto, i cosiddetti svincolati, per puntare a eventuali ritocchi ai propri roster con qualche giorno in più di tempo per valutare quale sia il profilo migliore per completare la rosa e senza esborso economico legato al cartellino. Vediamo quali sono i migliori calciatori in cerca di contratto.

I migliori svincolati dell’estate 2024

Adrien Rabiot: senza dubbio il francese ex Juventus è il calciatore più importante rimasto senza contratto. Troppo alte le richieste fatte ai bianconeri che hanno preferito virare su altri profili. Negli ultimi giorni si è registrato un interesse del Milan frenato però dai troppi stranieri in rosa in ottica lista Champions: se dovesse partire Bennacer in direzione Arabia Saudita, i rossoneri faranno un tentativo ma Rabiot dovrà abbassare le pretese contrattuali. Sullo sfondo il Galatasaray Mario Hermoso: il primo dei due centrali che interessa alla Roma. Avrebbe già l’accordo con il Galatasaray ma i giallorossi, dopo aver rinunciato a Danso e Tiago Djalò per problemi durante le visite mediche, hanno fatto una chiamata che ha stuzzicato l’interesse del calciatore spagnolo Mats Hummels: il secondo dei centrali che interessa alla Roma. L’esperto centrale tedesco potrebbe approdare nella Capitale in due modi: se non si dovesse concretizzare l’arrivo di Hermoso o se Smalling dovesse finire in Arabia Saudita al termine del mercato arabo (2 settembre) Anthony Martial: ormai ex wonderkid del calcio francese, oggi 28enne e rimasto senza contratto dopo 9 stagioni e 90 gol in 317 partite con il Manchester United. Il talento c’è, magari a intermittenza, le esose richieste salariali (a Manchester guadagnava 15 milioni lordi) e gli infortuni hanno frenato più di qualche pretendente Memphis Depay: esperto, talentuoso ma incostante. Lo ha dimostrato, fra luci e ombre, tanto all’Atletico Madrid come punta di scorta, quanto da titolare a Euro 2024 con l’Olanda. Memphis Depay è una di quelle scommesse che intrigano sempre e che, spesso, finiscono per deludere. Le proposte di Nizza e Rayo Vallecano non convincono fino in fondo, a 30 anni può fare comodo a qualche squadra di livello superiore Yusuf Yazici: trequartista turco dotato di una buona tecnica di base, svincolatosi dal Lille e accostato in passato anche al Milan. I rossoneri hanno ben altro a cui pensare ma qualche squadra di Europa / Conference League potrebbe farci un pensierino Andrè Gomes: centrocampista portoghese di 31 anni che all’Everton non ha impressionato. Possibile un futuro in MLS per lui Wissam Ben Yedder: giocatore di culto, complici i tanti gol segnati tra Liga e Ligue 1… e soprattutto per l’incredibile utilizzo videoludico in FUT. Wissam Ben Yedder si è svincolato dal Monaco e a 34 anni ascolta un’ultima grande proposta per la sua carriera: è un bomber da 259 gol in carriera, può tornare comodo a molte squadre Joel Matip: difensore esperto e abituato a giocare ad alti livelli con il Liverpool dal quale si è liberato al termine della passata stagione. La rottura del crociato e i 33 anni spingono tante squadre alla cautela Dele Alli: particolare la condizione dell’ormai ex talentino del calcio inglese frenato, negli scorsi anni, da problemi legati alla depressione. Dele Alli si allena con l’Everton da svincolato: i ‘Toffees’ gli hanno offerto un contratto ma dovrà dimostrare di essere fisicamente pronto