Catania, caso fideiussione: penalizzazione in vista? La situazione a pochi giorni dal gong

Il Catania sta affrontando una situazione complessa legata alla situazione economica. La società etnea si trova nel bel mezzo di una tempesta causata dalla mancata autorizzazione della fideiussione, che ha impedito di poter schierare i nuovi acquisti nella gara di Coppa Italia contro la Carrarese.

Il vicepresidente del Catania, Vincenzo Grella, ha intanto ripreso i contatti con il patron Rosario Pelligra, dopo una decina di giorni di silenzio: è stato chiarito e ribadito l’impegno del patron nel proseguire il progetto tecnico e sportivo.

Resta l’attesa per il via libera da parte del Monte dei Paschi di Siena, banca che deve gestire la copertura di 4,2 milioni versata dall’istituto di credito di fiducia dell’imprenditore australiano.

In settimana dunque ci saranno novità, sia che la garanzia integrativa arrivi entro la scadenza del 9 agosto sia nel caso in cui non dovesse pervenire in tempo. In tal caso il Catania subirebbe una penalizzazione e Vincenzo Grella verrebbe deferito.