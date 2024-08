Champions League, l’analisi del cammino delle italiane: una squadra in top 8 e 3 teste di serie?

CalcioWeb

L’abitudine è quella di parlare dei gironi di Champions League, ma da quest’anno, i gironi non ci sono più. Nella Champions League 2024-2025 ci sarà una classifica unica che raggrupperà 36 squadre con punteggi raccolti nell’arco di 8 partite contro altrettante squadre. Gare uniche, non ci sarà andata e ritorno, quindi giocare in casa o in trasferta su un campo ostico può fare la differenza.

Per la prima volta nella storia, 5 italiane prenderanno parte alla competizione: Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna. Analizziamo il loro possibile cammino all’interno della prima fase della competizione in base alle avversarie alle quali sono state accoppiate.

Come funziona la fase eliminatoria della nuova Champions League?

A qualificarsi alla fase a eliminazione diretta saranno 24 delle 36 squadre presenti. Le prime 8 passeranno direttamente agli ottavi di finale e saranno teste di serie, non potranno affrontarsi tra loro e avranno il vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno nella fase eliminatoria.

Le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in un turno preliminare per accedere agli ottavi: le classificate dal 9° al 16° posto saranno teste di serie, non potranno affrontarsi tra loro e giocheranno il ritorno in casa.

Le squadre dal 25° al 36° posto saranno eliminate da tutte le competizioni europee. Non sarà presente alcuna retrocessione in Europa League come accadeva in passato. L’ultima novità riguarda il tabellone che sarà già pre-stabilito come quello dei Mondiali: prima e seconda classificata al termine del girone unico saranno inserite agli antipodi e potranno affrontarsi solo in finale.

L’analisi dei cammini delle italiane nella Champions League 2024-2025

INTER

Casa: Lipsia, Arsenal, Stella Rossa, Monaco

Trasferta: Manchester City, Leverkusen, Young Boys, Slavia Praga

L’Inter non ha avuto un sorteggio molto favorevole ma può contare su una squadra che ha poco da invidiare a diverse di quelle inserite con lei in prima fascia. Il City in trasferta (la gara più proibitiva) e l’Arsenal in casa sono gli appuntamenti più complicati, il Lipsia a San Siro non fa paura, il Leverkusen in trasferta può essere rognoso. Contro Stella Rossa, Monaco, Young Boys e Slavia Praga possono arrivare 12 punti. Gli scontri con le due tedesche potrebbero determinare la posizione dell’Inter fra top 8 e top 16.

JUVENTUS

Casa: Manchester City, Benfica, PSV, Stoccarda

Trasferta: Lipsia, Club Brugge, Lille, Aston Villa

La Juventus, galvanizzata da un mercato super, guarda anche alla Champions League con grande fiducia. Da sorteggio sono venute fuori squadre di medio alto livello ma contro le quali i bianconeri possono giocarsela tranquillamente. Il Manchester City sembra l’unica fuori portata, affrontarla in casa è sempre meglio che affrontarla all’Etihad, ma forse sarebbe stato meglio fare a cambio con Lipsia o Aston Villa (la più forte della quarta fascia) che possono rivelarsi trasferte fastidiose.

Benfica, PSV e Stoccarda in casa, Club Brugge e Lille in trasferta non rappresentano ostacoli insormontabili. Azzardiamo: Juventus fra le migliori 8?

MILAN

Casa: Liverpool, Club Brugge, Stella Rossa, Girona

Trasferta: Real Madrid, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria, Slovan Bratislava

Sul Milan va fatta una grande premessa. DNA Champions sì, ma la storia è passata da un pezzo. Il Milan deve prima trovare un’identità di squadra in ambito nazionale e poi presentarsi in Europa nelle migliori condizioni possibili per competere in un torneo dove ogni errore si paga a caro prezzo.

Fine premessa. Liverpool in casa e Real Madrid in trasferta evocano ricordi di grandi notti europee alle quali, ad oggi, il Milan non sembra più avvezzo. Trasferta di Leverkusen complessa. Contro Club Brugge, Stella Rossa, Girona, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava c’è però margine per assicurarsi un posto tra il 9° e il 16° e l’etichetta di testa di serie.

ATALANTA

Casa: Real Madrid, Arsenal, Celtic, Sturm Graz;

Trasferta: Barcellona, Shakhtar, Young Boys, Stoccarda

L’Atalanta si presenta da vincitrice dell’Europa League in carica e vuole stupire ancora. La gara contro il Real Madrid sa di ‘rivincita’ di Supercoppa e si giocherà a Bergamo, così come la partita contro l’Arsenal, altra sfida da sogno. Il Barcellona, ad oggi con un futuro tutto da decifrare, in trasferta è solitamente più solido che in casa.

Celtic, Sturm Graz, Shakhtar, Young Boys e Stoccarda sono squadre contro le quali poter blindare una posizione fra la 9ª e la 16ª. E chissà, magari con una sorpresa contro le big, anche qualcosa in più.

BOLOGNA

Casa: Borussia Dortmund, Shakhtar, Lille, Monaco;

Trasferta: Liverpool, Benfica, Sporting, Aston Villa

Accoppiamenti complicati per il Bologna che, al netto della retorica, si godrà il viaggio europeo che mancava da 60 anni senza l’ossessione di risultati e obiettivi. Il Borussia Dortmund era una delle meno forti della prima fascia e affrontarla in casa è sicuramente meglio che affrontarla al Signal Iduna Park, seppur resti comunque una sfida proibitiva. Contro Shakhtar, Lille e Monaco al Dall’Ara si proverà a massimizzare il bottino dei punti.

Trasferte complicate. Ad Anfield sarà un’esperienza straordinaria per tanti dei ragazzi di Italiano, la speranza è di non trasformarla in un ricordo amaro. La doppia trasferta lusitana fra Benfica e Sporting è molto ostica, così come quella del Villa Park, tana dell’Aston Villa, la più forte della quarta fascia. La speranza è di vedere i felsinei superare il taglio delle squadre direttamente eliminate ma servirà qualche vittoria, soprattutto in casa.