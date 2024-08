Chiara Consonni e Vittoria Guazzini sono leggenda: oro spettacolare nell’Americana, show Italia nel Ciclismo su pista

CalcioWeb

Chiara Consonni e Vittoria Guazzini hanno appena scritto una pagina di storia straordinaria dello sport italiano, del ciclismo e delle olimpiadi: hanno vinto, a sorpresa, l’Americana che è la gara più spettacolare del ciclismo su pista. Le immagini di Chiara Consonni che dopo la vittoria non ci crede e gesticola con l’iconica mano all’italiana è già un cult delle Olimpiadi di Parigi, proprio lei che non doveva neanche farla questa gara e che invece all’ultimo momento è stata schierata dal ct Marco Villa al posto di Elisa Balsamo.

L’americana si chiama anche Madison perchè originariamente veniva disputata al Madison Square Garden di New York, ed è la specialità da sempre più spettacolare del ciclismo su pista. Consiste in una corsa a punti in cui si affrontano squadre formate ciascuna da due ciclisti, i quali si alternano in gara dandosi il cambio lanciandosi con la mano. Non serve solo molta gamba, ma anche tattica intelligente e una grande sintonia con il compagno di squadra. E’ una gara lunghissima, con 100 giri di pista pari a 30 chilometri.

Vittoria Guazzini e Chiara Consonni hanno trionfato al velodromo olimpico di Saint Quentin en Yvelines superando la Gran Bretagna, seconda, e i Paesi Bassi, terzi, ribaltando tutti i pronostici della vigilia. Lo hanno fatto in modo travolgente ed entusiasmante, scatenando la bolgia del velodromo che le ha ammirate con grande stupore e apprezzamento nonostante le francesi, super favorite e padroni di casa, siano finite quarte, fuori dal podio. Grande festa per le azzurre che, commosse, ai microfoni Rai a fine gara hanno detto “siamo cresciute insieme e mai potevamo pensare di vincere un’Olimpiade“.

Per l’Italia è la terza medaglia di queste Olimpiadi nel Ciclismo, la seconda in pista dopo il bronzo nell’inseguimento a squadre, a cui si aggiunge l’argento vinto da Filippo Ganna nella cronometro su strada. E’ però la terza edizione consecutiva dei Giochi Olimpici in cui l’Italia vince una medaglia d’oro nel ciclismo su pista, dopo lo storico successo di Filippo Ganna, Simone Consonni (fratello di Chiara), Francesco Lamon e Jonathan Milan a Tokyo tre anni fa nell’inseguimento a squadre, e quello di Elia Viviani a Rio de Janeiro nel 2016 nell’Omnium (dove poi ha vinto anche il Bronzo nel 2021 a Tokyo). Una squadra davvero incredibile quella della velocità, che sta regalando tutte le soddisfazioni che in questi anni mancano all’Italia dei pedali su strada.

E quest’anno l’Olimpiade non è ancora finita… Ma la storia è già scritta, e Chiara Consonni e Vittoria Guazzini l’hanno fatto con il grassetto e le maiuscole: E’ UN ORO STRAORDINARIO!!!