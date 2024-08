Como, clamoroso Varane! Fuori dalla lista Serie A: si va verso la rescissione?

CalcioWeb

A calciomercato finito è tempo di stilare le liste dei calciatori che potranno prendere parte alla Serie A. Tutte le squadre devono compilare i propri documenti inserendo o meno i calciatori che ritengono utili alla propria stagione. Con grande sorpresa, nella lista Serie A del Como non è presente Raphael Varane.

Il grande colpo del mercato estivo del club lacustre, con un passato glorioso tra Real Madrid, Mancheter United e nazionale francese, si è infortunato alla prima uscita in Coppa Italia e starà fuori per diverso tempo. Il Como ha deciso, quindi, di non inserirlo in lista. Secondo Sky Sport sarebbero in corso valutazioni sul suo futuro: la possibilità di una rescissione non sarebbe da escludere.

Attenzione, in quest’ottica, all’arrivo di Ivan Perisic: il croato ha rescisso nelle ultime ore con l’Hajduk Spalato e potrebbe arrivare da svincolato occupando nella lista proprio il posto lasciato libero da Varane.