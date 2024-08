Crotone, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25: prezzi e dettagli

CalcioWeb

Parte oggi e termina venerdì 6 settembre, giorno della seconda partita di campionato in casa, la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25 del Crotone.

#NoiSiamoMagnaGrecia è lo slogan scelto dalla società. I prezzi, ancora una volta, saranno estremamente accessibili in modo da permettere agli appassionati rossoblù di non far mancare l’indispensabile supporto, agli squali.

L’abbonamento è sottoscrivibile presso il Punto Abbonamenti dello Stadio Ezio Scida (ingresso piazzale tribuna coperta), nei punti vendita TicketOne e online sul sito web TicketOne.

Prezzi e dettagli

Prima fase (dal 19 agosto al 25 agosto)

Consente la prelazione ai vecchi abbonati e contemporaneamente la vendita libera sui posti non occupati nella scorsa stagione. I vecchi abbonati hanno diritto allo sconto sul costo del rinnovo e la possibilità di preservare il proprio posto.

Per i vecchi abbonati in tribuna alta (non più vendibile) è possibile spostarsi nei posti disponibili in un altro settore (tribuna bassa o altro). Il cambio posto è possibile esclusivamente presso il Punto Abbonamenti dello Stadio Ezio Scida.

In fase di rinnovo è comunque possibile scegliere il proprio posto in qualsiasi settore al prezzo “vecchio abbonato” dell’eventuale nuovo settore scelto.

Seconda fase – vendita libera (dal 27 agosto al 6 settembre)

Per i vecchi abbonati resta comunque la possibilità di usufruire dello sconto, ma non quella di preservare il posto. Aperta da martedì 20 agosto fino a venerdì 6 settembre, alla vigilia della seconda partita di campionato in casa.

Possono usufruire della Tariffa Ridotta gli Under 18 (sono considerati aventi diritto i nati dal 01/07/2006 in poi) e gli Over 65 (sono considerati aventi diritto i nati entro il 01/07/1959).

gli Under 18 (sono considerati aventi diritto i nati dal 01/07/2006 in poi) e gli Over 65 (sono considerati aventi diritto i nati entro il 01/07/1959). Le Tariffe Family, sottoscrivibili in tutti i settori e anche nella fase di prelazione (solo per i vecchi abbonati), permettono ad un intero nucleo familiare (minimo 3 persone) di abbonarsi a prezzi molto vantaggiosi.