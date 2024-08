Formula 1, paura in Olanda: grave incidente a Sargeant, auto in fiamme | VIDEO

CalcioWeb

Momenti di paura in Olanda nel corso delle prove libere di Formula 1 e in attesa delle qualifiche. Il pilota Logan Sargeant è stato vittima di un grave incidente. La monoposto è andata in fiamme dopo un terribile impatto contro le barriere.

Il pilota della Williams sta bene ma nel corso delle prove si sono registrati secondi di panico. Molti detriti sono schizzati ovunque e la sessione è stata sospesa per 45 minuti con la bandiera rossa.

LE GROS CRASH DE LOGAN SARGEANT 🤯 Drapeau rouge lors de ces EL3, le pilote va bien ✅#DutchGP #F1 pic.twitter.com/WY79rcYmxf — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) August 24, 2024