Formula 1, Norris domina al GP d’Olanda. Ferrari rinata! La classifica piloti

CalcioWeb

Dopo tutte le voci della vigilia, Norris non aveva mai vinto partendo dalla pole. Ancora una volta ha sbagliato la partenza, infilato da Verstappen dopo pochi metri. Ma stavolta non poteva uscire sconfitto, non poteva prendere un altro pugno dritto sul mento.

Così arriva la risposta: passato Max e da lì in poi, il dominio in Olanda.

Non ne aveva nessuno, alla fine fa anche il giro veloce con delle gomme hard di 45 giri, contro le soft nuove delle Mercedes, a dimostrare che oggi Lando aveva almeno 5 decimi a giro nel piede.

Completa un miracolo Leclerc, come detto da lui stesso ieri durante le interviste. Con una macchina che doveva lottare per la 4ª-5ª posizione, Charles si difende come un leone dagli attacchi di Piastri per oltre 25 giri. Chiudendo la gara sul podio. Risultato che vale doppio se pensiamo che questa doveva essere una pista ostica per la scuderia di Maranello. Molto bene anche Pierre Gasly, 9º con l’Alpine.

Il mondiale costruttori e quello piloti sono ancora aperti, Norris non mollerà fino alla fine e McLaren al momento è l’auto più veloce in pista. Sarà una seconda parte di stagione davvero entusiasmante.

La nuova classifica

Max Verstappen (Red Bull) 295 Lando Norris (McLaren) 225 Charles Leclerc (Ferrari) 192 Oscar Piastri (McLaren) 179 Carlos Sainz (Ferrari) 172 Lewis Hamilton (Mercedes) 154 Sergio Perez (Red Bull) 139 George Russell (Mercedes) 122 Fernando Alonso (Aston Martin) 50 Lance Stroll (Aston Martin) 24 Nico Hulkenberg (Haas) 22 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 Pierre Gasly (Alpine) 8 Oliver Bearman (Ferrari) 6 Kevin Magnussen (Haas) 5 Esteban Ocon (Alpine) 5 Alexander Albon (Williams) 4 Valtteri Bottas (Kick Sauber) 0 Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0