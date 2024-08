MotoGP, la Bestia è presente. Bastianini vince a Silverstone!

CalcioWeb

Finalmente vediamo la vera ‘Bestia’. Enea sussurra alle gomme come solo lui sa fare ed inizia ad attaccare solo nella seconda parte di gara. Prima sorpassa il compagno Bagnaia, poi mette pressione a Martin, portandolo all’errore. Alla fine, gli ultimi 2 giri sono una passeggiata dove basta non sbagliare. Enea Bastianini vince il GP di Silverstone ed è ora a -49 dal leader del mondiale, in piena lotta per vincere il titolo.

Sul podio col riminese salgono Martin, ora leader del mondiale e Bagnaia, un po’ deluso, ma che porta a casa punti importanti per il futuro. È un dominio Ducati anche in Inghilterra, Marc Marquez chiude 4º e il Diggia 5º, completando una top five tutta rossa. In 6ª posizione arriva Aleix Esparagaro. La bellezza della gara è ampliata dalle livree retrò utilizzate da tutti i team, per onorare i 75 anni di storia della MotoGP, un vero spettacolo.

La classifica piloti di MotoGP dopo il GP della Gran Bretagna

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 241 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 238 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 182 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 175 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 130 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 122 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 114 Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 104 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 99 Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 92 Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 61 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 61 Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 51 Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 49 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 46 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 42 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 17 Johann Zarco (Honda LCR) 14 Joan Mir (Repsol Honda Team) 13 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 9 Alex Rins (Monster Yamaha Team) 8 Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 Luca Marini (Repsol Honda Team) 1