Sampdoria e Como sono in campo per la partita di Coppa Italia ma la serata è stata condizionata dall’infortunio di Raphael Varane. All’intervallo le squadre sono sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Ioannou e Cutrone.

Al 23′ si è registrata subito una tegola per il Como: il difensore Varane ha accusato un problema al ginocchio sinistro ed è stato costretto al cambio. Al suo posto dentro Goldaniga. Il tecnico Fabregas è in ansia in vista dell’esordio in campionato.