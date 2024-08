Inter, senti Calhanoglu: “se ho pensato di andare via? Le voci arrivano…”

CalcioWeb

“Non ho mai pensato di andare via. Sono sempre stato sicuro di rimanere all’Inter, poi le voci arrivano ma io non ho detto nulla preferendo concentrarmi sul lavoro. Poi ho detto qualcosa alla fine per fare rilassare tutti“. Sono le parole espressa dal centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu in un’intervista a Sky Sport.

“Lo scudetto è stato bello, ma quest’anno le altre squadre sono più motivate per batterci – aggiunge il trentenne turco -. Sarà importante confermare il titolo. Stiamo lavorando, si fatica anche perché fa molto caldo però siamo pronti per il Genoa“.

“Io spero di confermarmi ai livelli dello scorso anni, ma nel calcio non si sa mai – conclude Calhanoglu -. Io non ho mai pensato di fare più gol perché gioco più indietro, da regista. Poi le occasioni arrivano, se vinciamo sono più tranquillo e faccio più gol“.