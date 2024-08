Juventus, pugno duro! Otto calciatori non convocati contro il Brest, c’è un big

CalcioWeb

La Juventus e il tecnico Thiago Motta hanno le idee chiare in vista della prossima stagione tra campionato e Champions League. La dirigenza ha piazzato colpi molto importanti sul calciomercato con gli arrivi di Douglas Luiz e Thuram a centrocampo, quello in arrivo di Todibo e la trattativa con l’Atalanta per Koopmeiners.

Nel frattempo la squadra è pronta a scendere in campo per la sfida amichevole di sabato contro il Brest e dall’elenco dei convocati sono arrivate indicazioni molto importanti sul mercato. Nella lista non figurano Chiesa, Djalo e Nicolussi Caviglia, esclusi per ragioni di mercato. E’ quanto riporta Sky Sport. Out anche Arthur, Rugani, De Sciglio, Szcesny e Kostic.

In particolar modo non è passata inosservata l’assenza di Federico Chiesa. Il calciatore della Nazionale italiana è sul mercato e non rientra più nei piani del club e dell’allenatore.

I convocati della Juventus

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

9 Vlahovic

15 Yildiz

17 Adzic

19 Thuram

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

32 Cabal

36 Perin

37 Savona

38 Daffara

39 Barbieri

40 Rouhi

49 Sekulov

51 Mbangula