Juventus-Inter, idea ‘folle’ sul calciomercato: uno scambio sblocca la cessione di Chiesa

CalcioWeb

Le dichiarazioni di Thiago Motta lasciano poco spazio ad interpretazioni: Federico Chiesa è stato escluso dai convocati nell’ultimo match amichevole per motivi di mercato. L’attaccante della Nazionale italiana non rientra più nei piani della Juventus e sono in corso valutazioni sul futuro.

Il contratto con i bianconeri è in scadenza nel 2025 e non è da escludere un addio a parametro zero. Il calciatore non ha fretta ed è alla ricerca della migliore soluzione dopo le ultime settimane di tensione con la Juventus. L’ipotesi di una cessione in questa sessione di mercato è ancora possibile per una cifra di circa 20 milioni di euro.

L’idea di scambio con l’Inter

L’Inter si è fiondata sull’attaccante ed i contatti con il calciatore non sono di certo un mistero: Marotta fiuta un altro colpaccio a parametro zero. La prospettiva di disputare una stagione da separato in casa alla Juventus non entusiasma le parti e uno scambio potrebbe sbloccare l’affare.

Secondo le ultime notizie nell’affare con l’Inter potrebbe rientrare il cartellino di Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale italiana non è un titolare fisso per Simone Inzaghi ma quando chiamato in causa ha sempre risposto presente. Lo scambio potrebbe prendere forma con un conguaglio a favore dei nerazzurri di circa 10 milioni di euro.