Lazio-Milan, il commosso omaggio a Eriksson: maglia, cori e un VIDEO da brividi

La Lazio aveva già giocato e non è stata fra le squadre che lunedì scorso hanno potuto omaggiare Sven-Goran Eriksson, tristemente scomparso dopo una lunga battaglia contro il cancro al pancreas, nei posticipi dello scorso turno di Serie A. La FIGC ha disposto un minuto di silenzio anche per le partite dell’attuale weekend e i biancocelesti, oltre ad unirsi all’omaggio silenzioso di tutte le altre 19 squadre, hanno deciso di celebrare l’allenatore del mitico Scudetto del 2000 in maniera del tutto personale.

In vista di Lazio-Milan, con l’Olimpico strapieno di tifosi commossi, fra i cori e una maglia celebrativa appoggiata in panchina, è stato proiettato un video che raccoglie i momenti più belli della carriera di Sven-Goran Eriksson, omaggio accolto con un dolce applauso.

𝑁𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑖𝑎𝑐𝑒𝑡𝑒𝑣𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒, 𝑠𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑒𝑡𝑒

𝑃𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑣𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎 – Sven-Göran Eriksson ♾️ pic.twitter.com/4scQY3Lybg — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 31, 2024