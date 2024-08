Mattia De Sciglio ancora in Serie A: la ‘pazza’ idea di calciomercato

CalcioWeb

L’esterno Mattia De Sciglio non rientra nei piani della Juventus di Thiago Motta ed è alla ricerca di una nuova destinazione sul calciomercato per la stagione 2024/2025 in Serie A. Le ultime stagioni dell’ex Milan non sono state di certo entusiasmanti e il calciatore è alla ricerca del rilancio.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ il classe 1992 è finito nel mirino dell’Empoli. Il club ha fatto un tentativo per il terzino con l’intenzione di regalare al tecnico D’Aversa un calciatore di esperienza. Una risposta definitiva dallo juventino è attesa a stretto giro di posta.