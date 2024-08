Milan, senti Ibrahimovic: “Cardinale vuole spendere, io gli dico no. Ecco perchè”

CalcioWeb

“Gerry Cardinale è in città, abbiamo fatto riunioni ieri e oggi: parliamo di varie cose. Niente di nuovo. Gerry vuole che si spenda di più ma io dico di no, spendiamo quello che serve per rinforzare“. Sono le parole pronunciate da Zlatan Ibrahimovic, durante la presentazione del nuovo acquisto del Milan, Emerson Royal, in merito al calciomercato dei rossoneri. “Non abbiamo fretta, è tutto sotto controllo: abbiamo i nostri obiettivi, la strategia che stiamo seguendo per rinforzare la squadra. Sempre con profili che cerchiamo“, ha aggiunto.

“La scelta di Emerson era semplice. Era il profilo giusto. Un equilibrio tra attacco e difesa. Se guardi a Fonseca e all’identità, un profilo come Emerson è perfetto – ha dichiarato in merito al nuovo acquisto – Se devo scegliere: nel mio mondo mi piace di più offensivo. Ma l’importante è che può fare tutte e due le fasi. Noi giochiamo per attaccare, non siamo in campo per difendere i risultati“.

Le parole di Emerson Royal

“Ancora non ho parlato personalmente con il mister. Il Milan ha avuto Thiago Silva, Cafu… Credo che tutti i brasiliani che sono passati da qui hanno scritto una bella storia per il club. Il Milan prende un Emerson che è in una forma molto matura: il tempo che ho passato nelle ex squadre mi ha fatto apprendere qualcosa. Vengo con molta motivazione. Avete un guerriero su cui contare“. Le parole del nuovo terzino destro del Milan Emerson Royal nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.

“Ho parlato molto con il club e i rappresentanti, è sempre è stato chiaro che il Milan fosse l’opzione migliore per me anche perché il club ha sempre creduto in me. Posso essere attaccante e difensore, ho voglia. Nonostante io sia molto giovane sono stato un leader in tutte le squadre in cui sono stato: è nel mio carattere. Parlo molto con i miei compagni anche durante l’allenamento. Vorrei ringraziare Zlatan e il Milan per questa opportunità e per lo sforzo per portarmi qua. Voglio fare del mio meglio“.