Nainggolan in Serie C! Trattativa ‘folle’ sul calciomercato: contatti in corso

Una suggestione di calciomercato. O forse qualcosa in più. Il riferimento è alla ‘folle’ trattativa per il ritorno in Italia di Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter. Le qualità e l’esperienza del belga non sono in discussione e il centrocampista potrebbe decidere di rimettersi in gioco nelle ultime stagioni della sua carriera.

Secondo quanto riporta ‘La Casa di C’ il Trapani è in trattativa con Nainggolan per il campionato di Serie C. Le parti sono in contatto per valutare la fattibilità dell’operazione soprattutto sotto l’aspetto economico.

Nainggolan è stato per anni uno dei migliori centrocampisti in Italia e l’esperienza più importante è stata con la maglia della Roma. L’ultima avventura in Italia (poco fortunata) è stata alla Spal con De Rossi, poi la parentesi al Bhayangkara.