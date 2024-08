Napoli, che risposta! Roma, che debacle! Conte si riscatta, disastro giallorosso

CalcioWeb

Il riscatto del Napoli e la crisi della Roma: si sono concluse altre due partite della 2ª giornata del campionato di Serie A e sono arrivate importanti indicazioni per le zone alte della classifica.

La squadra di Antonio Conte si è riscattata dopo l’esordio da brividi contro l’Hellas Verona mentre i giallorossi sono in evidente difficoltà.

Napoli-Bologna

Nel primo minuto ci prova Raspadori ma il tiro esce di poco, ci riprova nel 5′ e Skorupski para. Per gli ospiti sfiora il gol Castro che però tira direttamente tra le braccia di Meret poco prima della mezz’ora. Palo di Kvaratskhelia al 43′ dopo aver superato Skorupski, prima vera occasione gol per il Napoli: al 47′ Di Lorenzo sigla il vantaggio.

Nella ripresa ancora il Napoli si avvicina al raddoppio, prima con Politano al 55′ e palla deviata in angolo, poi con al 58′ con un’incursione di Mazzocchi sventata dalla difesa rossoblù. Capolavoro in dribbling di Kvaratskhelia che corre per 30 metri e porta la palla fino al raddoppio del Napoli al 74′. Sei i minuti di recupero. Simeone sigla il 3-0.

Roma-Empoli

Occasioni da una parte e dall’altra nel primo tempo. Il match si sblocca sul filo dei 45 minuti con Gyasi che supera Svilar. Nel secondo tempo sono i legni della porta dell’Empoli a negare il pareggio dei giallorossi al 50′: prima Pellegrini tira una gran botta sulla traversa, poi sullo sviluppo Mancini di testa colpisce il palo. Al 56′ ci prova Dybala dalla distanza e il tiro va fuori.

L’Empoli rimedia un rigore per un intervento duro di Paredes su Esposito al limite dell’area: il Var conferma, Colombo segna ed è 0-2 al 60′. Roma a testa bassa verso la porta avversaria, protagonista Dybala che dall’angolo trova Mancini al 68, il colpo di testa è fermato da Vasquez, un minuto dopo Dovbyk passa all’argentino che tira forte ma fuori. Ad accorciare però è Shomurodov all’81’ su passaggio di Baldanzi. Il risultato non cambia, finisce 1-2.