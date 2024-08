Napoli, svolta Osimhen: è fatta con l’Al-Ahli! Le cifre dell’affare

CalcioWeb

L’ultimo giorno di calciomercato porta con sè la notizia che i tifosi del Napoli attendevano da tempo: Victor Osimhen è pronto ad accettare l’offerta dell’Al-Ahli. L’ultima proposta economica del club arabo ha messo d’accordo tutte le parti in causa. Il club saudita ha deciso di rilanciare al rialzo proponendo 40 milioni per 4 anni al calciatore e 80 milioni più bonus al Napoli che non saranno i 130 della clausola ma che oggi rappresentano la proposta migliore pervenuta sul tavolo di Aurelio De Laurentiis.

Nella notte è arrivata la fumata bianca. Dopo mesi di incertezza sul futuro, dichiarazioni roventi, offerte non adeguate e continue giravolte, Victor Osimhen sembra davvero destinato a partire. PSG e Chelsea non hanno affondato il colpo, il calciatore si è dovuto accontentare del piano C: periferia calcistica dipinta d’oro, forse ambiva a ben altro, ma sia lui che il Napoli hanno tirato troppo la corda rischiando seriamente che si spezzasse.