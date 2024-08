Olimpiadi Parigi 2024, la denuncia shock di Adam Peaty: “vermi nel cibo del Villaggio Olimpico”

CalcioWeb

“Alla mensa del villaggio olimpico di Parigi 2024 sono stati trovati vermi nel pesce“. A dirlo è Adam Peaty, il nuotatore britannico sconfitto a Parigi da Nicolò Martinenghi nei 100 rana.

“L’alimentazione non è abbastanza buona per il livello che ci si aspetta dagli atleti. In fin dei conti, dobbiamo fare del nostro meglio. A Tokyo il cibo era incredibile, proprio come a Rio de Janeiro. Ma questa volta non c’erano abbastanza opzioni alimentari proteiche, c’erano lunghe file e attese di 30 minuti per mangiare“.

Il problema del cibo finisce per incidere poi sulle competizioni, con gli atleti costretti a fare a meno con risorse energetiche non all’altezza. “Voglio mangiare carne – ha dichiarato Peaty – mi serve carne per competere ed è quello che mangio a casa, quindi perché dovrei cambiare qualcosa? Mi piace anche il pesce, ma le persone hanno trovato i vermi. Non va bene. Voglio solo che le persone abbiano le migliori condizioni E penso che siano gli atleti a poter far conoscere meglio la situazione” .