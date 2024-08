Olimpiadi Parigi 2024, arrestato il rapper Travis Scott: indossava la maglia della Juventus | VIDEO

Dopo aver assistito alla semifinale di basket tra Usa e Serbia, il rapper americano Travis Scott è stato arrestato per rissa. L’episodio si è verificato all’alba presso l’Hotel Georges V, dove la polizia è stata chiamata a intervenire in seguito a un alterco che ha coinvolto il rapper e la sua guardia del corpo.

Al momento dell’arresto a Parigi, Travis Scott indossava una maglietta della Juventus della stagione 2004/2005, appartenuta al portiere Antonio Chimenti. Questo dettaglio non è passato inosservato, soprattutto tra i fan del rapper e i tifosi della squadra di calcio italiana, che si sono subito scatenati sui social.

Footage of Travis Scott arrest has surfaced, this is heartbreaking 💔

pic.twitter.com/T0YN2DDySO

— BASITO (@itzbasito) August 9, 2024