Olimpiadi, Guazzini-Consonni da impazzire! E’ oro Italia nella madison femminile

La terza medaglia di giornata per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 è fantastica: è oro nella madison femminile! Continua il rendimento importante degli azzurri in Francia e il bottino nel medagliere è sempre più interessante. L’undicesimo oro per l’Italia ai Giochi olimpici di Parigi 2024 arriva dal ciclismo su pista.

Chiara Consonni e Vittoria Guazzini conquistano il gradino più alto del podio nella madison femminile, conquistando 37 punti. Dietro di loro la Gran Bretagna con 31 punti e i Paesi Bassi con 28.