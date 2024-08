Olimpiadi Parigi 2024: Djokovic non si ferma, Musetti si giocherà la medaglia di bronzo

CalcioWeb

Entrambi arrivavano a questa partita senza mai aver perso un set, carichi di motivazione. Lorenzo Musetti voleva regalare una medaglia al suo paese, lo stesso Djokovic. La motivazione del serbo era sicuramente superiore, dopo le delusioni olimpiche maturate negli ultimi anni, come detto da lui “Una medaglia per la Serbia è qualcosa che non si vede spesso”.

Il primo set era iniziato a favore dell’italiano con una palla break arrivata in apertura non concretizzata. In seguito Nole ha aumentato il livello del gioco, portando a casa un break in una situazione di 0-40, concludendo poi il set senza sbagliare al servizio.

Il secondo set e il successo del serbo

All’inizio del secondo parziale c’è stato uno scambio di servizi persi. Per due volte Musetti ha conquistato il break, perdendolo il game successivo.

Sfortunatamente per l’italiano, al terzo tentativo non è riuscito a conquistare il servizio, perdendo comunque il suo game alla battuta. Di qui in poi Djokovic diventa perfetto, non sbaglia più, portando a casa il match strappando un’altra volta il servizio a Musetti.

Il punteggio finale è di 6-4, 6-2, maturato in 1 ora e 49 minuti. Lorenzo si giocherà la medaglia di bronzo contro Auger-Aliassime.