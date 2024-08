CalcioWeb

Clamorosa eliminazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo Coco Gauff, anche la favorita Iga Swiatek è fuori. La polacca è stata eliminata dalla cinese Qinwen Zheng in due set dopo un’ora e 51 minuti.

La partita si è conclusa sul risultato di 0-2 (2-6, 5-7). La cinese vola in finale e attende la vincente della sfida tra Schmiedlova e Vekic.

L’impresa della 21enne Zheng

Qinwen Zheng è una tennista cinese 21enne in grande spolvero e in grado di imporsi ad alti livelli anche in futuro.