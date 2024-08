Olimpiadi, Tamberi preoccupa tutti: “vomito sangue, la mia ultima certezza sta per svanire”

CalcioWeb

Arriva un altro aggiornamento sulle condizioni di Gianmarco Tamberi in vista della gara alle Olimpiadi di Parigi 2024 e la situazione è sempre più preoccupante.

“Sono passate 10 ore e la colica renale ancora non è passata. Il dolore che sento da questa mattina, per quanto forte, è nulla confronto a quello che sto provando dentro. Anche quella che era la mia ultima certezza sta per svanire…..Sono appena stato portato in pronto soccorso in ambulanza dopo aver vomitato due volte sangue.

Ora mi faranno altri esami per capire che cosa sta succedendo, vi aggiorno perché i tantissimi messaggi che sto ricevendo e l’amore che mi state dimostrando, quanto meno merita una risposta. Tutto ho sognato per questo giorno tranne di vivere un incubo così”. Così su Instagram il campione in carica del salto in alto Gianmarco Tamberi, in merito alle sue condizioni di salute a poche ore dalla finale olimpica di Parigi 2024.