Olimpiadi Parigi, Tita-Banti d’oro! Trionfo azzurro nel Nacra 17 misto

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: la coppia Tita-Banti ha conquistato la medaglia d’oro nel Nacra 17 misto alle Olimpiadi di Parigi 2024: è il secondo consecutivo in un’Olimpiade per Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti dopo quello nelle acque di Enoshima, mai accaduto prima nella vela italiana, e il decimo per i colori azzurri: viene eguagliato il numero di ori conquistati a Tokyo 2020.

In avvio di regata l’Argentina seconda in classifica costretta a ripetere la partenza e Gran Bretagna squalificata per falsa partenza.

E’ oro per l’Italia fin dalla prima boa, quella di bolina, passata in seconda posizione dietro alla barca francese in testa dalla partenza. Bastava un settimo posto ma Tita e Banti anche se con una tattica prudente hanno il pieno controllo della loro andatura e arrivano secondi con appena un minuto di scarto.