Pronostici Serie A: fiducia alle big e sfilza di gol? La schedina della 1ª Giornata

CalcioWeb

Finalmente si ricomincia! Nel pomeriggio odierno 2 partite, in serata altre 2: al via il primo weekend della Serie A 2024-2025. Archiviate le amichevoli estive, la squadre del massimo campionato italiano sono pronte a tornare in campo per puntare ai propri obiettivi stagionali. Chi vincerà lo Scudetto? Chi conquisterà un posto in Europa? Chi festeggerà la salvezza? Chi naufragherà verso la Serie B? Non ci resta che scoprirlo! Ritorna anche la rubrica sui pronostici di Serie A realizzata dalla redazione di CalcioWeb.

Come sempre, di seguito troverete l’analisi della 1ª Giornata di Serie A con i consigli per le schedine, partita per partita.

Scommesse Serie A: analisi e consigli sulle partite della 1ª Giornata

Genoa-Inter 2

L’Inter parte in trasferta ma con lo Scudetto sul petto e la voglia di non farselo scucire da nessuno. I nerazzurri, lo scorso anno, hanno mantenuto un rendimento pazzesco lontano da San Siro e contro un Genoa senza attacco titolare e con un nuovo portiere (il vecchio, Martinez, gioca proprio nell’Inter) vogliono partire con 3 punti. Scegliamo il 2 fisso.

Parma-Fiorentina MG 1-4 Ospite

Sfida molto intrigante fra il Parma neopromosso e la Fiorentina che chiude l’era Italiano e aspetta le novità di Palladino. Le due squadre proveranno a giocarsela, il maggior talento della Fiorentina dovrebbe fare la differenza in ottica gol: MG 1-4 Ospite.

Empoli-Monza GG

Prima partita che mette in palio punti salvezza di un certo peso. L’Empoli si affida a un attacco giovane, il Monza di Nesta cerca la miglior quadratura e anche qualche rinforzo a fine mercato. Proveranno entrambe a partire bene: scegliamo la via del GG.

Milan-Torino 1

Il Milan vuole partire bene davanti al proprio pubblico che riempirà San Siro alla prima stagionale. Tanti tifosi uguale tanti applausi. Ma se le cose vanno male anche tanti fischi. Eventualità che Fonseca vorrebbe evitare. Il Torino è qui per rovinargli i piani ma sembra ancora in cerca di una quadratura decisiva. Il Milan è apparso molto più compatto: 1 fisso

Bologna-Udinese 1X + U4.5

Il Bologna, senza Calafiori, Zirkzee e Thiago Motta, riparte da Italiano e vuole confermarsi. L’Udinese di Runjaic punta a un campionato molto più tranquillo rispetto alla travagliata stagione passata. Diamo fiducia al Bologna con l’1X in combo con l’Under 4.5 aspettandoci pochi gol.

Verona-Napoli MG 1-4 Ospite

Brutto cliente per il Verona alla prima giornata: al Bentegodi ci sarà il ritorno in Serie A di Antonio Conte, neo allenatore del Napoli. Il tecnico salentino, nonostante qualche grana di mercato, è deciso a fare bene. Come sempre del resto. Chissà se la squadra avrà già assimilato il suo credo tattico e se l’assenza del bomber davanti si farà sentire: andiamo safe sul multi gol 1-4 in favore dei partenopei.

Cagliari-Roma GG

Dopo una salvezza entusiasmante ottenuta con Ranieri, il Cagliari riparte da un nuovo allenatore esperto e specializzato in salvezze come Davide Nicola. Il primo ostacolo non è dei più semplici, la Roma di De Rossi che cerca conferme e serenità fin da subito al netto di un mercato fra alti e bassi: un gol a testa ci sembra la scelta più azzeccata.

Lazio-Venezia 1

Tanti cambiamenti in casa Lazio ma un mercato frizzante. I biancocelesti di Baroni, nuovo tecnico, danno l’impressione di essere una squadra che può trovare una quadratura interessante. Il Venezia, al ritorno in Serie A, non avrà vita facile all’Olimpico: segno 1.

Lecce-Atalanta MG 1-4 Ospite

L’entusiasmo del Lecce contro la voglia di riscatto dell’Atalanta dopo la Supercoppa persa contro il Real Madrid. Si prospetta una bella partita nella quale scegliamo di dare fiducia all’attacco dei bergamaschi nonostante l’assenza di Scamacca: MG 1-4 Ospite.

Juventus-Como 1

Si chiude con la Juventus. Primo esame per Thiago Motta che affronta il Como, neopromossa con grandi ambizioni. I bianconeri partono favoriti e vogliono iniziare la stagione nel migliore dei modi. Il mito delle ‘partenze blande’ in stile Allegri è il passato: 1 fisso.

La schedina della 37ª Giornata di Serie A

Di seguito la schedina con i pronostici di Serie A per quanto riguarda le gare della 1ª Giornata 2024-2025:

Genoa-Inter 2

Parma-Fiorentina MG 1-4 Ospite

Empoli-Monza GG

Milan-Torino 1

Bologna-Udinese 1X + U 4.5

Verona-Napoli MG 1-4 Ospite

Cagliari-Roma GG

Lazio-Venezia 1

Lecce-Atalanta MG 1-4 Ospite

Juventus-Como 1