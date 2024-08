Formula 1, la McLaren conquista tutta la prima fila nel GP di Monza: Leclerc 4º in qualifica

CalcioWeb

Dopo il dominio di Zandvoort, la McLaren continua a dimostrare di essere, al momento, il miglior team in griglia. 1-2 nelle qualifiche del GP di Monza, in una pista sulla carta sfavorevole a loro, e se questo dovesse confermarsi in gara domani farebbe molta paura a Verstappen per il titolo piloti.

Super George Russell 3º. Nonostante abbia saltato quasi tutto il venerdì, l’inglese prende una gran 2ª fila e ad affiancarlo ci sarà Charles Leclerc, che precede di pochi millesimi il compagno Carlos Sainz, per le due rosse domani l’obiettivo sarà il podio.

Disastro Red Bull, entrambe relegate in 4ª fila e staccate dai primi 3 team. Ancora una volta sorprendano in qualifica Albon e Hulkenberg.

La griglia di partenza del GP di Monza

1ª Fila: 1. Norris 2. Piastri

2ª Fila: 3. Russell 4. Leclerc

3ª Fila: 5. Sainz 6. Hamilton

4ª Fila: 7. Verstappen 8. Perez

5ª Fila: 9. Albon 10. Hulkenberg

6ª Fila: 11. Alonso 12. Ricciardo

7ª Fila: 13. Magnussen 14. Gasly

8ª Fila: 15. Ocon 16. Tsunoda

9ª Fila: 17. Stroll 18. Colapinto

10ª Fila: 19. Bottas 20. Zhou