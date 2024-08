Serie C, tonfo dell’Avellino: esordio da brividi contro il Picerno

CalcioWeb

Pessimo inizio di stagione in casa Avellino nel campionato di Serie C. La squadra è stata costruita con ambizioni importanti ma l’esordio non è stato di certo positivo. La gara contro il Picerno si è conclusa sul netto risultato di 4-1.

Il primo tempo si chiude a reti inviolate, poi lo show dei padroni di casa. Tra il 65′ e l’87’ il Picerno trova tre gol con Pagliai e la doppietta di Volpicelli. L’Avellino prova a rientrare in partita con Gori ma a tempo quasi scaduto è Vitali a siglare il definitivo 4-1.