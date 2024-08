Sorteggi Europa League: le avversarie di Roma e Lazio, evitati Mourinho e Immobile

CalcioWeb

La Champions League ha tracciato la via e ha fatto ‘abituare’ gli appassionati di pallone alle novità della nuova edizione, cambiamenti che saranno ereditati anche da Europa League e Conference League. Ecco, dunque, che dopo i sorteggi di Champions League effettuati ieri, oggi tocca ai sorteggi di Europa League.

Cambia il format anche qui: 36 squadre, 8 partite secche (4 in casa e 4 in trasferta), classifica unica: le prime 8 passano direttamente agli ottavi, le 16 successive si giocano i Playoff, le altre saranno tutte eliminate senza retrocessioni in Conference League. Roma e Lazio le uniche due italiane presenti.

AGGIORNAMENTI Le avversarie di Roma e Lazio Roma – Casa: Francoforte, Braga, Dynamo Kiev, Athletic Club; Trasferta: Tottenham, AZ Alkmaar, Union SG, Elfsborg Lazio – Casa: Porto, Real Sociedad, Ludogorets, Nizza; Trasferta: Ajax, Braga, Dynamo Kiev, Twente

Il tabellone completo con gli accoppiamenti delle 36 squadre Di seguito le 36 squadre di Europa League con le rispettive 8 avversarie, 4 da affrontare in casa e 4 da affrontare in trasferta in gara unica: Rangers – Casa: Tottenham, Lione, Union SG, FCSB; Trasferta: Manchester United, Olympiacos, Malmo, Nizza Roma – Casa: Francoforte, Braga, Dynamo Kiev, Athletic Club; Trasferta: Tottenham, AZ Alkmaar, Union SG, Elfsborg Eintracht Francoforte – Casa : Slavia Praga, Ferencvaros, Viktoria Plzen, RFS; Trasferta : Roma, Lione, Midtjylland, Besiktas Porto – Casa: Manchester United, Olympiacos, Midtjylland, Hoffenheim; Trasferta: Lazio, Maccabi Tel Aviv, Bodo/Glimt, Anderlecht Slavia Praga – Casa: Ajax, Fenerbahce, Malmo, Anderlecht; Trasferta: Francoforte, PAOK, Ludogorets, Athletic Club Manchester United – Casa : Rangers, PAOK, Bodo/Glimt, Twente; Trasferta: Porto, Fenerbahce, Viktoria Plzen, FCSB Tottenham – Casa: Roma, AZ Alkmaar, Qarabag, Elfsborg; Trasferta: Rangers, Ferencvaros, Galatasaray, Hoffenheim Lazio – Casa: Porto, Real Sociedad, Ludogorets, Nizza; Trasferta: Ajax, Braga, Dynamo Kiev, Twente Ajax – Casa : Lazio, Maccabi Tel-Aviv, Galatasaray, Besiktas; Trasferta: Slavia Praga, Real Sociedad, Qarabag, RFS Ferencvaros – Casa: Tottenham, AZ Alkmaar, Malmo, Nizza; Trasferta: Francoforte, Paok, Dynamo Kiev, Anderlecht PAOK – Casa : Slavia Praga, Ferencvaros, Viktoria Plzen, FCSV; Trasferta: Manchester United, Real Sociedad, Galatasaray, RFS Braga – Casa: Lazio, Maccabi Tel-Aviv, Bodo/Glimt, Hoffenheim; Trasferta: Roma, Olympiacos, Union SG, Elfsborg Real Sociedad – Casa: Ajax, PAOK, Dynamo Kiev, Anderlecht; Trasferta: Lazio, Maccabi Tel-Aviv, Viktoria Plzen, Nizza Olympiacos – Casa: Rangers, Braga, Qarabag, Twente; Trasferta: Porto, Lione, Malmo, FCSB Ludogorets – Casa: Slavia Praga, AZ Alkmaar, Midtjylland, Athletic Club; Trasferta: Lazio, Lione, Viktoria Plzen, Anderlecht Malmo – Casa: Rangers, Olympiacos, Galatasaray, Twente; Trasferta: Slavia Praga, Ferencvaros, Qarabag, Besiktas Galatasaray – Casa: Tottenham, PAOK, Dynamo Kiev, Elfsborg; Trasferta: Ajax, AZ Alkmaar, Malmo, RFS Dynamo Kiev – Casa: Lazio, Ferencvaros, Viktoria Plzen, RFS; Trasferta: Roma, Real Sociedad, Galtasaray, Hoffenheim Midtjylland – Casa: Francoforte, Fenerbahce, Union SG, Hoffenheim; Trasferta: Porto, Maccabi Tel-Aviv, Ludogorets, FCSB Qarabag – Casa: Ajax, Lione, almo, FCSB; Trasferta: Tottenham, Olympiacos, Bodo/Glimt, Elfsborg Bodo/Glimt – Casa: Porto, Maccabi Tel-Aiviv, Qarabag, Besiktas; Trasferta: Manchester United, Braga, Union SG, Nizza Viktoria Plzen – Casa: Manchester United, Real Sociedad, Ludogorets, Anderlecht; Trasferta: Francoforte, PAOK, Dynamo Kiev, Athletic Club Besiktas – Casa: Francoforte, Maccabi Tel-Aviv, Malmo, Athletic Club; Trasferta: Ajax, Lione, Bodo/Glimt, Twente Hoffenheim – Casa: Tottenham, Lione, Dynamo Kiev, FCSB; Trasferta: Porto, Braga, Midtjylland, Anderlecht Twente – Casa: Lazio, Fenerbahce, Union SG, Besiktas; Trasferta: Manchester United, Olympiacos, Malmo Nizza Elfsborg – Casa: Roma, Braga, Qarabag, Nizza; Trasferta: Tottenham, AZ Alkmaar, Galatasaray, Athletic Club Athletic Club – Casa: Slavia Praga, AZ Alkmaar, Viktoria Plzen, Elfsborg; Trasferta: Roma, Fenerbahce, Ludogorets, Besiktas Anderlecht – Casa : Porto, Ferencvaros, Ludogorets, Hoffenheim; Trasferta : Slavia Praga, Real Sociedad, Viktoria Plzen, RFS FCSB – Casa: Manchester United, Olympiacos, Midtjylland, RFS; Trasferta: Rangers, Paok, Qarabag, Hoffenheim Nizza – Casa: Rangers, Real Sociedad, Bodo/Glimt, Twente; Trasferta: Lazio, Ferencvaros, Union SG, Elfsborg RFS – Casa: Ajax, PAOK, Galatasaray, Anderlecht; Trasferta: Francoforte, Maccabi Tel-Aviv, Dynamo Kiev, FCSB

Le 36 squadre dell'Europa League divise nelle 4 fasce 1ª Fascia Roma Manchester United Porto Ajax Rangers Eintrach Francoforte Lazio Tottenham Slavia Praga 2ª Fascia Real Sociedad AZ Alkmaar Braga Olympiakos Lione Paok Fenerbahce Maccabi Tel Aviv Ferencvaros 3ª Fascia Qarabag Galatasaray Viktoria Plzen Bodø/Glimt Union Saint-Gilloise Dinamo Kiev Ludogorets Midtjylland Malmö 4ª Fascia Athletic Club Hoffenheim Nizza Anderlecht Twente Besiktas RFS FCSB Elfsborg