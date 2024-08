Taranto, la società smentisce le voci sulla cessione del club: la nota

CalcioWeb

Dopo che in casa Taranto erano circolate voci su una possibile cessione del club a una cordata di imprenditori che entro il fine settimana sarebbe stata pronta a incontrare l’attuale proprietà per definire la trattativa, il club tramite un comunicato ha prontamente smentito.

Il comunicato del club

“La società Taranto Football Club 1927 in riferimento a notizie riportate da alcuni organi di informazione, smentisce categoricamente che al momento ci sia in atto una trattativa credibile con qualsiasi gruppo imprenditoriale. Inoltre si smentisce che sia nella giornata di oggi ed in quella di venerdì , ci sono stati e ci saranno incontri per la definizione di ipotetiche trattative.

Il sodalizio rossoblu rimane comunque a disposizione, qualora gli organi di stampa decidessero di avere una conferma della notizia dalla stessa società, prima di pubblicare o divulgare informazioni infondate che potrebbero provocare danni al club.”