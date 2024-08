US Open, Berrettini eliminato al secondo turno da Fritz

CalcioWeb

Dopo il trionfo di Lorenzo Musetti, la notte italiana porta con sè una notizia amara che riguarda uno dei protagonisti impegnati sui campi in cemento degli US Open: Matteo Berrettini abbandona lo Slam al secondo turno. Il tennista italiano, attuale numero 44 del ranking ATP, è stato battuto da Taylor Fritz in 2 ore e 12 minuti di gioco.

Nulla da fare per Berrettini contro il numero 12 al mondo che si è dimostrato più fresco e superiore nel gioco, nonchè galvanizzato dal tifo di casa. Il primo set è scivolato via 3-6 con un break al quarto game che ha indirizzato l’inerzia verso il tennista a stelle e strisce. Decisivo per le sorti del match il duro secondo set, concluso al tie-break per 1-7 in favore di Fritz che ha poi capitalizzato l’incontro vincendo, in scioltezza, per 1-6 anche il terzo parziale contro un Berrettini alla canna del gas.