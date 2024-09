Ascoli, patron Pulcinelli: “Retrocessione vissuta come un dramma, è colpa…”

CalcioWeb

Il patron dell’Ascoli, Massimo Pulcinelli è intervenuto in conferenza stampa al Picchio Village dopo che la squadra di Massimo Carrera ha raccolto 4 punti nelle prime tre giornate del girone B del campionato di Serie C, ed è tornato a parlare della retrocessione.

“A livello personale l’ho vissuta come un dramma, ero convinto di ottenere la salvezza, se penso che siamo stati condannati solo per un punto, ho tanto rammarico“.

Patron Pulcinelli fa un’assunzione di colpa: “Per il 90% la responsabilità della retrocessione è mia“. Sulla situazione economica ha invece dichiarato: “Chi fa calcio è matto e io sono tra questi, attendendo di arrivare ad una sana gestione senza sforzi e sacrifici. Da quando siamo retrocessi a oggi abbiamo pagato 5 milioni di euro; in Serie B arrivano 8 milioni dai diritti TV, in Serie C meno di uno. L’80% dei club di C ha debiti maggiori dell’Ascoli.

Gli ultras non credo abbiano deciso di rientrare allo stadio – ha dichiarato il presidente – c’è stato un confronto, anche con idee e punti di vista differenti, ma con grande rispetto. Oggi abbiamo messo un primo mattone per la risoluzione del conflitto.”