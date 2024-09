Atalanta-Arsenal, le formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini e Arteta

CalcioWeb

E’ quasi tutto pronto allo Gewiss Stadium di Bergamo per la partita di Champions League tra Atalanta e Arsenal. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria in rimonta contro la Fiorentina e in casa nerazzurra è tornato grande entusiasmo.

La gara contro i Gunners si preannuncia difficilissima: la squadra di Arteta è stata protagonista del blitz sul campo del Tottenham nel derby.

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Bellanova, Samardzic, Palestra, Brescianini, Vlahovic, Del Lungo

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Rice, Thomas, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. All. Arteta A disposizione: Neto, Porter, Kiwior, Calafiori, Lewis-Kelly, Jorginho, Salah, Gower, Sterling, Nwaneri, Trossard, Butler-Oyedeji