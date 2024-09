ATP Pechino, Sinner ai quarti in rimonta: Safiullin ko al terzo set

CalcioWeb

La notizia della riapertura del caso doping è arrivata mentre era in campo, forse ne era già al corrente, forse lo avrà scoperto al termine del match. Quel che conta è che Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale dell’ATP di Pechino contando sulle proprie forze, come sempre, anche nelle difficoltà.

Inizio in salita nel match contro Safiullin, numero 69 ATP: il primo set va 3-6 al russo dopo 47 minuti. Sinner si scuote e rimonta nei due parziali successivi vinti 6-2 / 6-3 alzando il livello del proprio gioco, come spesso gli accade quando lascia un set all’avversario. Sinner affronterà il ceco Lehecka ai quarti di finale.