Esordio positivo per Jannik Sinner nel torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano vince in rimonta in tre set sul cileno Nicolas Jarry, numero 28 Atp, con il punteggio di 4-6 / 6-3 / 6-1.

L’altoatesino dopo un primo set che lo ha visto in maggiore difficoltà ha iniziato a non sbagliare più nulla, e complice anche la flessione del suo avversario, ha chiuso senza troppi problemi. Nel turno successivo Sinner affronterà il vincitore di Struff-Wawrinka.