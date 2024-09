Una vittoria… al bacio: Sinner si lascia andare con la fidanzata dopo il trionfo agli US Open | VIDEO

CalcioWeb

Jannik Sinner non si è risparmiato dopo il trionfo agli US Open. Il numero uno al mondo ha dominato anche la finale del torneo contro il padrone di casa Taylor Fritz. La partita non è stata mai in discussione.

L’abbraccio con il suo staff, Simone Vagnozzi e Darren Cahill su tutti e il bacio alla fidanzata, la tennista Anna Kalinskaya: uno Jannik Sinner emozionato ha attraversato le tribune per festeggiare la vittoria degli US Open con il suo team e con la compagna.

Uno Slam al bacio 😘 Jannik #Sinner è il bacio alla fidanzata Anna Kalinskaya dopo il trionfo 💕#USOpen pic.twitter.com/E2cwypsxHb — OK Tennis (@oktennis) September 8, 2024