Bari, Lucarelli elogia Falletti: “ecco il suo punto di forza. Per rendere al meglio deve…”

“Cesar ha tutto per rubare occhio e cuore ai tifosi. E in generale insieme ad altri che ho allenato o con cui ho giocato, come Favilli, Favasuli o Maiello, ha formato una bella colonia nel Bari. Mi auguro che la squadra faccia bene“. L’elogio arriva da Cristiano Lucarelli, ex tecnico della Ternana, convinto che Cesar Falletti possa fare bene con la maglia del Bari in questa stagione.

Intervistato da “Il Corriere del Mezzogiorno”, Lucarelli ha spiegato: “il suo punto di forza è la tecnica individuale, l’uno contro uno, oltre che un tiro dalla media distanza che sa far male. Come calciatore non è in discussione, e poi è un ragazzo umile, inquadrato. Se si sente importante e al centro del progetto, può avere un rendimento devastante“.