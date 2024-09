Bologna, Italiano contento a metà: “siamo un po’ rammaricati”

CalcioWeb

Solo un pareggio per il Bologna nella sfida di Champions League contro lo Shakhtar: la sfida del Dall’Ara si è conclusa sullo 0-0. “Abbiamo avuto occasioni, in questo esordio in Champions abbiamo disputato la partita che dovevamo fare. Dobbiamo crescere e migliorare negli ultimi metri, dovevamo sfruttare meglio qualche calcio da fermo.

Devo dire che siamo un po’ rammaricati perché era una partita che potevamo portare a casa. E’ stata una buona prestazione. Loro palleggiano tantissimo sotto porta, rischiano tanto e rubare qualche palla a ridosso della loro area poteva permetterci di creare qualche occasione pericolosa”. Così l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano al microfono di Sky Sport.

“Abbiamo attaccato su entrambe le corsie, abbiamo alternato, si rintanavano dentro la metà campo e ci concedevano i cambi di fronte -prosegue Italiano-. Dobbiamo crescere e migliorare quando arrivano le opportunità, le stiamo creando e dobbiamo sfruttarle meglio. E’ stato comunque un esordio positivo, bravi i ragazzi e continuiamo a lavorare”.