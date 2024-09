Calciomercato, è corsa a 3 per lo svincolato Riccardo Improta

CalcioWeb

Il calciomercato svincolati è ancora aperto e tanti calciatori sono in attesa di una collocazione. Uno di questi è Riccardo Improta, attaccante con un passato importante nel campionato di Serie B. Si tratta di un attaccante esterno classe 1993 in grado di giocare anche leggermente arretrato.

In carriera ha indossato tante maglie: Lanciano, Juve Stabia, Chievo, Padova, Bologna, Cesena, Salernitana, Bari e Benevento. Attualmente è svincolato.

La prossima destinazione

Riccardo Improta è finito nel mirino di 3 club, uno dei Serie B e due di Serie C. Nel torneo cadetto è in trattativa con il Cittadella, alla ricerca di un attaccante di qualità ed esperienza. In Serie C si sono fatte avanti Spal e Torres.