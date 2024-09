Calciomercato, dalla Turchia: “corsa a 3 per lo svincolato Joao Pedro”

CalcioWeb

Joao Pedro è uno svincolato di lusso e sono in corso contatti con tre club italiani. L’ex Cagliari è reduce dalle esperienze con le maglie di Fenerbahce e Gremio ed è destinato al ritorno nel campionato italiano in Serie A o Serie B.

Stiamo parlando di un calciatore di grande esperienza e qualità, in passato convocato anche dalla Nazionale italiana e ancora in grado di fare la differenza.

Le squadre in corsa

La trattativa con la Salernitana si è bloccata e si preannuncia in salita. Secondo voci provenienti dalla Turchia, l’italo-brasiliano è finito nel mirino anche del Sassuolo per il campionato di Serie B. In massima categoria, invece, si sono registrati contatti con Empoli e Venezia.