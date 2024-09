Calciomercato Roma, la firma di Hermoso e la decisione sull’ingaggio di Hummels

CalcioWeb

La Roma è reduce dal pareggio incoraggiante contro la Juventus ma le prospettive non sono di certo entusiasmanti dopo le prime tre giornate. La squadra è stata in parte rivoluzionata sul calciomercato e anche le ultime novità per la difesa sono state dai due volti.

Mario Hermoso ha firmato il contratto con la Roma. Le parti hanno raggiunto l’accordo triennale a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. I giallorossi hanno superato la concorrenza del Galatasaray.

La decisione sull’ingaggio di Hummels

Sfuma, invece, l’ingaggio di Mats Hummels. La Roma non è convinta di procedere la trattativa con l’ex difensore del Borussia Dortmund. La decisione non è definitiva ma nelle ultime ore la situazione si è complicata. Attesa per il trasferimento di Smalling in Arabia.