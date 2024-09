Calciomercato Sudtirol, primo contratto da professionista per Dhirar Brik

CalcioWeb

Il Sudtirol è in campo per preparare la prossima partita del campionato di Serie B contro la Sampdoria, in un testa-coda anomalo. Nel frattempo la dirigenza ha ufficializzato un movimento di calciomercato: Dhirar Brik ha firmato il suo primo contratto.

“L’FC Südtirol è lieto di annunciare che Dhirar Brik, giovane calciatore del settore giovanile, ha firmato il suo primo contratto da professionista, legandosi al club biancorosso con un accordo triennale fino al 30 giugno 2027. FC Südtirol augura a Dhirar Brik una carriera in maglia biancorossa ricca di soddisfazioni, personali e, naturalmente, di squadra”, si legge sul sito.

Chi è Dhirar Brik

Nato il 13 ottobre 2007 a Rovereto, Brik ha iniziato a coltivare la passione per il calcio all’età di sette anni con il Castelsangiorgio Chizzola. Dopo tre stagioni, il giovane centrocampista ha proseguito il percorso calcistico nelle file del settore giovanile dell’Alense.

Nel 2019-2020, Brik si è trasferito all’Arco 1895, prima di approdare nell’estate successiva al settore giovanile dell’FC Südtirol. Da allora, Brik ha dimostrato costante impegno e crescita, giocando ininterrottamente con i colori biancorossi. Durante la scorsa stagione, si è messo in mostra nel campionato “Primavera 2”, disputando 21 partite e segnando una rete.

Nel corso di quest’estate, Brik è stato convocato per il ritiro della prima squadra in Val Ridanna, prendendo parte a diverse amichevoli. Il suo percorso di crescita lo ha portato alla prima convocazione in Serie B, avvenuta in occasione della gara contro la Carrarese.