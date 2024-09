Calciomercato, la bomba: “lo svincolato Dele Alli verso la Serie A”

CalcioWeb

Il calciomercato non si ferma mai e l’ultima bomba sul campionato di Serie A arriva direttamente dall’estero. Uno dei nomi più importanti dagli svincolati è sicuramente Dele Alli, calciatore inglese con un passato importante al Tottenham.

Si tratta di un centrocampista completo in grado di ricoprire diversi ruoli anche in zona offensiva. In carriera ha indossato anche le maglie di MK Dons, Everton e Besiktas.

Futuro in Serie A?

Secondo le ultime notizie il Genoa, alla ricerca disperata di calciatori dopo gli ultimi infortuni, avrebbe effettuato un sondaggio proprio per Dele Alli. Il club rossoblù ha già definito l’arrivo di Candreva ma una trattativa non esclude l’altra. Sono in corso valutazioni da entrambe le parti ed una decisione definitiva è attesa a breve.