Calciomercato, lo svincolato Niang trova squadra: destinazione a sorpresa

E’ stato definito il futuro di M’Baye Niang, ex calciatore di Empoli e Milan. L’attaccante classe 1994 è reduce dalla stagione positiva con la maglia azzurra ma non ha trovato l’accordo per il rinnovo. In estate è stato in trattativa di calciomercato con altre squadre ma senza raggiungere l’intesa.

Nelle ultime ore la situazione si è sbloccata: il futuro del calciatore sarà in Marocco. Secondo le ultime notizie è stato raggiunto l’accordo con il Wydad Casablanca per le prossime due stagioni. L’ufficialità è attesa a breve.