Due gol all’87, emozioni a non finire: il Cagliari batte 2-3 il Parma, prima vittoria in stagione | CLASSIFICA

Cagliari-Parma rischiava di essere il classico posticipo ‘skippabile’ del lunedì, la partita che “si sarebbe potuta giocare tranquillamente domenica pomeriggio” e che i tifosi neutrali avrebbero visto distrattamente su diretta gol. Invece, chi ha deciso di perdersi Cagliari-Parma, è il caso di dirlo, non sa cosa si è perso.

Un match emozionante, cinque gol di cui due segnati nello stesso minuto (!) e il risultato rimasto in bilico fino al triplice fischio. Al 6′ minuto Cagliari avanti con Mina, ma il Var annulla per fuorigioco. Di minuti ne servono 34′ a Zortea per aprire le danze e siglare lo 0-1 con cui si va a riposo.

Nella ripresa non ci sarà nemmeno un attimo per riposare. Il Parma attacca bene in contropiede e trova l’1-1 con Man che sfrutta una sgroppata di Coulibaly sulla sinistra e punisce Scuffet. Al 75′ Marin si inventa una gran conclusione a giro dal limite dell’area che vale il nuovo vantaggio dei sardi. Al minuto 87′ la magia: Hernani trasforma il rigore del 2-2, il tempo di battere e riversarsi in attacco, che il Cagliari fa 2-3 con un preciso diagonale di Piccoli che vale la prima vittoria stagionale.

Risultati Serie A 6ª Giornata

Venerdì 27 settembre

Ore 20:45

Milan-Lecce 3-0

Sabato 28 settembre

Ore 15:00

Udinese-Inter 2-3

Ore 18:00

Genoa-Juventus 0-3

Ore 20:45

Bologna-Atalanta 1-1

Domenica 29 settembre

Ore 12:30

Torino-Lazio 2-3

Ore 15:00

Como-Verona 3-2

Roma-Venezia 2-1

Ore 18:00

Empoli-Fiorentina 0-0

Ore 20:45

Napoli-Monza 2-0

Lunedì 30 settembre

Ore 20:45

Parma-Cagliari 2-3

Classifica Serie A

Napoli 13 Juventus 12 Milan 11 Inter 11 Torino 11 Empoli 10 Lazio 10 Udinese 10 Roma 9 Como 8 Fiorentina 7 Atalanta 7 Bologna 7 Verona 6 Parma 5 Genoa 5 Cagliari 5 Lecce 5 Venezia 4 Monza 3