Consigli fantacalcio, 6ª giornata di Serie A: 5 attaccanti possibili marcatori

Si torna in campo per la 6ª giornata del campionato di Serie A ed è alta l’attesa per le partite delle squadre in corsa per lo scudetto. Nel primo match in campo il Milan dopo la bella vittoria nel derby contro l’Inter: la squadra di Fonseca dovrà vedersela contro il Lecce.

Proprio i nerazzurri chiamati al riscatto dalla difficile trasferta contro l’Udinese. Poi la terza squadra in lotta per lo scudetto: la Juventus contro il Genoa di Gilardino. Alle 20:45 Bologna-Atalanta. Il programma di domenica è ricco: Torino-Lazio, Como-Verona, Roma-Venezia, Empoli-Fiorentina e Napoli-Monza. Chiude Parma-Cagliari di lunedì sera.

Chi schierare e chi evitare al Fantacalcio

Portieri

Chi schierare: Maignan del Milan potrebbe mantenere la porta inviolata contro il Lecce. Fiducia anche in Perin della Juventus contro la sua ex squadra (il Genoa). In campo anche Svilar contro il Venezia.

Chi evitare: a rischio tre portieri. Il primo è Sommer dell’Inter contro l’Udinese. Da evitare anche Carnesecchi dell’Atalanta sul campo del Bologna e Provedel della Lazio in trasferta a Torino contro la squadra di Vanoli.

Difensori

Chi schierare: Theo Hernandez è in grado di infilare la difesa del Lecce. Il difensore Bremer della Juventus è sempre pericoloso da calci piazzati e anche Buongiorno del Napoli è un’arma in più.

Chi evitare: i difensori dell’Empoli potrebbero pagare la tensione della sentitissima partita contro la Fiorentina. A rischio malus anche i centrali della Lazio (Romagnoli-Gila) e le retroguardie di Genoa e Udinese.

Centrocampista

Chi schierare: partita da non sbagliare per Koopmeiners della Juventus dopo la prima parte altalenante: il Genoa potrebbe lasciare spazi aperti. Almeno uno tra Calhanoglu e Frattesi potrebbe pungere l’Udinese. In campo anche Paz contro il Verona e Gosens a Empoli.

Chi evitare: Badelj e Thorsby del Genoa sono a serio rischio malus contro i centrocampisti della Juventus. Da evitare anche Guendouzi contro il Torino e Duncan del Venezia contro la Roma.

Attaccanti

Chi schierare: Abraham del Milan ha fatto molto bene e contro il Lecce potrebbe anche sbloccare il match. Vlahovic della Juventus non può permettersi un altro passaggio a vuoto. Fiducia anche in Dovbyk contro il Venezia, Gudmundsson a Empoli e Lukaku contro il Monza.

Chi evitare: partite a rischio per Krstovic (a Milano contro il Milan), Pohjanpalo del Venezia (a Roma contro i giallorossi) e Djuric del Monza (a Napoli contro la squadra di Conte).