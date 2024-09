Crotone-Messina, la squadra di mister Modica a caccia della continuità

CalcioWeb

Il Messina scenderà in campo oggi contro il Crotone ma nella testa del club peloritano non c’è solo il campionato ma anche il mercato. E a confermarlo è il tecnico Giacomo Modica nel corso della conferenza stampa pre partita.

“Con Longo in passato ci siamo ‘marcati’ a vicenda, ma guardo soltanto in casa mia. Lo spirito di gruppo mi ha soddisfatto. Siamo una squadra giovane, piena di risorse. Mi batto per esaltare le loro qualità. Vogliamo dare continuità al percorso di crescita, mostrando altre cose buone. Dobbiamo essere attenti e lucidi e combattere in maniera smisurata. La differenza la faranno i particolari. Non metteremo dentro adesso un giocatore non allenato, perché servirebbero quarantacinque giorni per metterlo al pari con i compagni.

Può anche minare gli equilibri di squadra e i rapporti nello spogliatoio e spendere cifre fuori mercato non ha senso. Non è facile trovare chi ti accresce subito il livello. Siamo vigili sul mercato estero, dove magari stanno giocando con continuità. Valutiamo le evoluzioni e le opportunità, altrimenti andremo avanti con il nostro attuale gruppo.”