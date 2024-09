Mazzarri pronto al ritorno in panchina? Avventura da Champions: sfiderebbe un altro italiano

CalcioWeb

Walter Mazzarri potrebbe presto tornare in panchina alla guida di una famosa squadra europea che gioca la Champions League. Mazzarri, visto la passata stagione alla guida del Napoli, subentrato a Rudi Garcia per un ritorno in azzurro decisamente poco fortunato, figura fra i papali alla panchina della Dinamo Zagabria.

La squadra croata ha esonerato il tecnico Jakirovic dopo la tremenda scoppola subita dal Bayern Monaco all’esordio in Champions League (9-2) ed è alla ricerca di un nuovo allenatore. Walter Mazzarri sarebbe uno dei nomi più caldi per la panchina della Dinamo Zagabria e in Croazia ritroverebbe Gennaro Ivan Gattuso, attuale allenatore della capolista Hajduk Spalato.