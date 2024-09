Esonero De Rossi, Banfi: “niente amore e affetto”, il commento che spezza il cuore

CalcioWeb

“Sono rimasto scioccato, l’ho saputo solo 5 minuti fa. Mi dispiace molto“. Così Lino Banfi commenta l’esonero di Daniele De Rossi dalla guida della Roma dopo appena quattro giornate dall’inizio del campionato. “Speravo che riuscissero a trovare un accordo, invece questo esonero improvviso. In un momento così delicato non doveva accadere“, aggiunge l’attore.

“E’ un peccato“, continua Banfi. “Io lo vedevo come un uomo spogliatoio, uno che ancora giocava con la maglia giallorossa. Evidentemente la realtà è diversa da come la percepiamo noi tifosi. La verità sta nelle dinamiche interne, nel quotidiano, negli allenamenti, nei rapporti, nei consigli. Sono cose che noi non possiamo sapere“.

Senza Totti e De Rossi, conclude Banfi, “non c’è più alcun riferimento all’amore, all’affetto per la bandiera e la squadra. Per fortuna però siamo solo all’inizio del campionato, vediamo ora cosa succede“.